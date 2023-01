Kolejny groźny wypadek w zakładzie Animex pod Łęczycą. Poszkodowany mężczyzna

- Do wypadku doszło 11 stycznia. Mężczyzna pracujący przy linii filetowania doznał uszkodzenia prawej ręki. Wstępne ustalenia wskazują, że chciał on oczyścić linię z mięsa. 52-latek włożył rękę za linię produkcyjną, w wyniku czego doszło do zerwania naskórka i prawdopodobnie złamania kości - powiedział nam Andrzej Pankiewicz, szef łęczyckiej prokuratury.