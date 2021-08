Kolejny protest mieszkańców na ulicy Strykowskiej. Boją się tworzonych planów zagospodarowania przestrzennego ZDJĘCIA

Kolejny protest mieszkańców osiedla Wzniesień Łódzkich. Znów zablokowali ulicę Strykowską

We wtorek (10 sierpnia) protestujący po raz drugi zablokowali skrzyżowanie ulicy Strykowskiej oraz Jana i Cecylii w Łodzi. Protest trwał od godz. 8.40 do 10. Około 50 osób blokowało przejście dla pieszych, rozdawali kierowcom jabłka i ulotki, co pięć minut przepuszczając korek samochodów. Policja nie odnotowała żadnych incydentów.

Jak wyjaśnia Adam Borkowski, organizator protestu, mieszkańcy kolejnymi protestami nie chcą utrudniać życia kierowców, tylko zwrócić uwagę na swój problem.

- Chcemy rozmowy z prezydent Łodzi i radnymi, bo to oni decydują, czy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powstaną - mówi Borkowski. Chcą też usiąść do rozmów z Miejską Pracownią Urbanistyczną.

Chodzi o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które przygotowywane są dla ulicy Moskule i sąsiednich terenów. Mieszkańcy dowiedzieli się, że obszary te mają być w przeważającej części zielone. Obawiają się, że na swoich działkach nie będą mogli wybudować domów, bo zostaną one zakwalifikowane jako tereny rolnicze.