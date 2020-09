Kolejny tragiczny wypadek pod Skierniewicami. Są ciężko ranni. Dwa tragiczne wypadki na DK 70 pod Skierniewicami jednego dnia

Niespełna pięć kilometrów, od pierwszej tragedii rozegrała się kolejna. Około godziny 21 na trasie czołowo zderzyły się ford mondeo i subaru forester. Kierowca subaru z zatrzymanym krążeniem został odwieziony do szpitala. Ciężkie obrażenia odniósł również kierujący fordem. Z relacji najlżej poszkodowanego, czyli pasażera forda wynika, że na prostym odcinku drogi subaru wjechało na ich pas jezdni. Okoliczności zderzenia bada policja.

To drugi makabryczny wypadek na tej trasie tego samego wieczoru.

Mieszkańcy reanimowali córkę i ojca, dwa tragiczne wypadki na DK 70 pod Skierniewicami jednego dnia

Do pierwszego ze zdarzeń doszło około godziny 18.20 za zakrętem w Pamiętnej. Nie wiadomo z jakiego powodu dwa samochody osobowe – ford focus i opel astra – zderzyły się ze sobą. Oplem kierował 70-letni mężczyzna. Jechał sam.

Forda, który miał kierownicę z prawej strony, prowadził 35-letni mężczyzna. Towarzyszyła mu kobieta w wieku 31 lat oraz dwoje dzieci – 12-letnia dziewczynka i 7-letni chłopiec. 35-latek był w bardzo ciężkim stanie i pomimo długotrwałej reanimacji nie udało się go uratować. Pozostałych, z ciężkimi obrażeniami, odwieziono do szpitali. Z relacji strażaków wynikało, że stan dziewczynki jest najcięższy.