Kolejny worek medali dla pięściarzy UKS Victoria Boxing Łódź. Zdjęcia

Relacjonuje trener Bogdan Szuba: - Już w pierwszym dniu stoczonych zostało ponad 40 pojedynków. Zabrałem 6 zawodników i jedną zawodniczkę. Natalka Mucha, uczennica Międzynarodowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego Edukacja i sport w Łodzi, stoczyła bardzo wyrównany pojedynek, ale niestety przegrała swoją walkę na punkty. Kolejny mój zawodnik Semeer Al-khaldi także uległ na punkty.

Dość porażek. Dobrą passę zaczął nasz kadet Roman Zazubyk w wadze do 63kg. Pokonał jednogłośnie Michała Florczyka z LZS Niedźwiedź Kętrzyn i wszedł do ścisłego finału. Następny półfinalista Maksymilian Szwed V(ictoria Boxing Łódź) wygrał swój pojedynek pokonując zawodnika Sparty Kraśnik Jana Wójcika, również meldując się w finale. Ciężki i kontrowersyjny pojedynek stoczył Elwir Karimov, który skrzyżował rękawice z doświadczonym zawodnikiem reprezentującym barwy Berej Boxing Lublin Kacprem Chachajem. Po decyzji sędziów uległ 1:2. Tak jak już informowałem wcześniej z braku przeciwników w swojej kategorii wagowej Elwir wystartował dwie kategorie wagowe wyżej. Zamiast 57kg, w której toczy większość walk, musieliśmy wystartować w wadze do 63kg.

Kolejny swój pojedynek bokserski stoczył nasz młodzieżowiec Vadim Chruszcz, który błyskawicznie już na początku drugiego starcia posłał na deski Rafała Malinowskiego z KSW motor Lublin.

Niedzielne walki finałowe już należały do nas. Wygrywaliśmy walkę za walką. Roman Zazubyk w walce finałowej jednogłośnie na punkty pokonał zawodnika z Warsaw Boxing Team, zdobywając złoty medal. Kolejny to Maksymilian Szwed. Idzie jak burza i wyciąga wnioski z walki na walkę. Tym razem wypunktował Kacpra Golude z KS Paco Lublin, również zdobywając złoty krążek.