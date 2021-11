Kolekcje Ceramiki Tubądzin promują Polskę na Expo w Dubaju ZDJĘCIA

Wystawa „Creative by nature” wpisuje się w tematykę ogólną Expo 2020 oraz w główne hasło Pawilonu Polski – „Poland. Creativity inspired by nature”. Ekspozycja jest prezentacją wybranych i najbardziej innowacyjnych produktów polskiego przemysłu i rzemiosła, wyprodukowanych przy użyciu ekologicznych technologii i w duchu zrównoważonego rozwoju. Artystyczne kierownictwo przy powstawaniu ekspozycji objęła Dorota Koziara – uznana na świecie projektantka i kuratorka wielu wystaw.

- To dla nas duże wyróżnienie móc zaprezentować kolekcje płytek Tubądzin podczas najważniejszego gospodarczego wydarzenia na świecie, tym bardziej, że po raz pierwszy odbywa się ono w regionie Bliskiego Wschodu. Nasze produkty zyskują coraz większe uznanie na arenie międzynarodowej, co utwierdza nas w przekonaniu o słuszności realizowanych inwestycji, które łączą nowoczesne technologie, design i ekologię. Co więcej, rynek Bliskiego Wschodu, jest dla nas jednym z obszarów intensywnej ekspansji. Produkty Tubądzin dostępne są już w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Jemenie, Arabii Saudyjskiej czy w Katarze. Widzimy ogromny potencjał rynkowy w tych krajach, szczególnie na produkty wielkoformatowe. Mamy szczęście pracować na co dzień z zespołem kreatywnych osób i specjalistów, cenimy sobie również bardzo współpracę z wybitnymi kreatorami polskiego designu i sztuki. Uczestnictwo w międzynarodowych wydarzeniach i wystawach to dla nas okazja nie tylko do promocji, ale także przestrzeń do podejmowania kluczowych tematów biznesowych i poszukiwań najlepszych rozwiązań dla problemów globalnych – mówi Andrzej Ramel, Członek Zarządu Grupy Tubądzin.