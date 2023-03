Kolekcje Grupy Tubądzin zaprezentowane w USA ZDJĘCIA

W ostatnich dniach przedstawiciele Grupy Tubądzin wraz z Maciejem Zieniem, autorem kolekcji płytek, gościli w Laterem w New Jersey oraz w Encore Gallery w Chicago w USA – jednym z najnowocześniejszych i największych showroomów w Stanach Zjednoczonych.

- Prezentowane są tam materiały wykończeniowe, w tym płytki ceramiczne oraz wyposażenie kuchni i łazienek mówi Amadeusz Kowalski, wiceprezes zarządu Ceramiki i jednocześnie dyrektor handlowy firmy. - To miejsce, w którym oferowane są produkty premium. Showroom który jest jednym z największych na wschodnim wybrzeżu USA prezentuje oryginalne kolekcje i odróżnia się od konkurencji różnorodnością dostępnych płytek. Encore Gallery przyciąganatomiast wyjątkową atmosferą i wspaniałymi aranżacjami. Posiadanie tam ekspozycji i możliwość prezentowania najnowszych kolekcji, świadczy nie tylko o rozpoznawalności Grupy Tubądzin, ale również o jej globalnym znaczeniu w branży. Wizyta w USA stała się okazją do inspirujących inspirujących rozmów na temat trendów w designie i korelacjach łączących ceramikę z modą oraz sztuką.