Kolonie i obozy 2021. Rodzice zapisują dzieci na letni wypoczynek, ale do końca nie ma pewności, czy będą organizowane wyjazdy

Do zakończenia roku szkolnego pozostały niecałe dwa miesiące. Rodzice szukają ofert letniego wypoczynku dla dzieci. I choć nie ma jeszcze rozporządzenia w tej sprawie, to organizatorzy sprzedają miejsca na obozach i koloniach, gdyż zakładają, że dojdą do skutku. Poszukują także pracowników. Przed nami drugie covidowe lato. W pierwszym roku z pandemią wakacyjne wyjazdy dla dzieci i młodzieży były organizowane, choć na nieco innych zasadach niż zazwyczaj. Spadło zainteresowaniem pobytem poza granicami kraju, a krajowe turnusy były mniej liczne.Czytaj dalej

Pixabay