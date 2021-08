Komisja Etyki Reklamy o billboardach firmy Adrian: narusza dobre obyczaje i odpowiedzialność społeczną. Adrian: chodzi o względy społeczne

Chodzi o billboardy z kobietą ubraną w koszulę oraz rajstopy, która leży na wznak, z wyciągniętą w stronę odbiorcy ręką. Z ręki wypływa kałuża krwi. Po lewej stronie kobiety znajduje się logo firmy Adrian oraz napis "kocha wszystkie kobiety”, a po prawej stronie napis "wszyscy słyszeli, ale nikt nie wysłuchał".

- Reklama jako element promocji wykorzystuje samobójstwo - uznał autor skargi do Komisji Etyki reklamy. - Fakt, iż krew jest widoczna jedynie w okolicy nadgarstka, jednoznacznie sugeruje samobójstwo poprzez podcięcie żył (i uważam, że w ten właśnie sposób zrozumie to przeciętny odbiorca). O ile problem przemocy i samobójstw uważam za istotny i warty nagłośnienia, o tyle tutaj jest on wykorzystywany w celach reklamowych, co uważam za nieetyczne.

Co na to Adrian?

Przedstawiciele firmy w piśmie do KER prosili o uznanie skargi za bezzasadną. Tłumaczyli, że reklama zwraca uwagę na doniosły i ważny problem obecny w społeczeństwie, jednocześnie nie robiąc tego w sposób wulgarny, nawołujący do agresji lub przemocy. Podkreślali, że przekaz reklamy wskazuje na doniosłe względy społeczne oraz konieczność przykładania większej wagi do profilaktyki zdrowia psychicznego.