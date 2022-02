Komplet widzów oklaskiwał zwycięstwo siatkarzy PGE Skry Bełchatów

Cztery pierwsze sety kończyły się wyraźnymi zwycięstwami raz gości, raz gospodarzy. Doszło więc do tie-breaka. Na pierwsze dwupunktowe prowadzenie wyszła Resovia - było 5:3 dla gospodarzy. Bełchatowianie po dobrych akcjach Milada Ebadipoura wyrównali. As serwisowy Karola Kłosa dła gościom prowadzenie 6:5. Za chwilę było 7:5 po błędzie gospodarzy i 8:5 po ataku Milada Ebadipoura. Tę fazę meczu bełchatowianie wygrali 5:0.

Nie do zatrzymania był Milad Ebadipour - po kolejnym ataku zdobył punkt i PGE Skra prowadziła 10:7. Do sukcesu przybliża bełchatowian Aleksandar Atanasijević - 11:8. Trener Slobodan Kovac wziął czas, a zaraz po nim ważne punkty zdobyli Robert Täht i Aleksandar Atanasijević. Było 13:10. Kiwka Milada Ebadipoura dała PGE Skrze piłkę meczową, ale gospodarze poprosili o wideoweryfikację. Sędziowie nie zmieniają swej decyzji. Jest 14:11 dla naszej drużyny. Piłka meczowa! Karol Kłos zagrywa w siatkę. 14:12 dla PGE Skry. Ostatnia akcja meczu: perfekcyjne przyjęcie Kacpra Piechockiego, wystawa Grzegorza Łomacza i atak Milada Ebadipoura. PGE Skra wygrywa mecz 3:2. Brawo!

MVP: Robert Täht!