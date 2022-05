Kompromitacja ŁKS Łódź. Przed ełkaesiakami jeszcze jeden mecz ligowy

Mecz rozegrano przy pustych trybunach, bowiem fani zespołu Marcina Pogorzały odbywali karę za wybryki podczas derbowego starcia z Widzewem. Całe szczęście, że nie było na widowni kibiców, bo nie musieli oglądać kompromitującej postawy swoich pewnie już nie ulubieńców.

Wszyscy zawiedliśmy w równym stopniu i nie zamierzam szukać kozła ofiarnego, po prostu skompromitowalismy się. - mówił po spotkaniu rozgoryczony trener łodzian Marcin Pogorzała. - Ten klub zasługuje na lepsze wyniki i trzeba dążyć do tego, żeby obraz ŁKS się zmienił. Porażka wyniknęła z wielu powodów, z taktycznych oraz mentalnych. Przegraliśmy 0:4 u siebie i bez względu na to, co działo się na boisku, to nie miało prawa się zdarzyć. To też nie była forma protestu piłkarzy przeciwko obecnej sytuacji w klubie. Nie wierzę w to, żeby ktoś się podkładał. Każdy ma w sobie na tyle ambicji, że choćby się paliło i waliło, to powinien wyjść na boisko i dać z siebie wszystko. Niestety, dziś tak nie było.