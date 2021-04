Komunia w 2021. Prezenty na pierwszą komunię. Ile pieniędzy dają dziadkowie i rodzina? Jakie prezenty dać na pierwszą komunię? 29.04.2021

Narodowy Spis Powszechny 2021? Sprawdź pytania: jak się spisać i zadeklarować narodowość śląską?

Co należy wiedzieć o Narodowym Spisie Powszechnym 2021? Na pewno to, że jest obowiązkowy, a za brak udziału grozi grzywna. W tym roku po raz pierwszy spis odbywa się w internecie. Odpowiadamy na najważniejsze pytania, m.im.: jak to zrobić i w jaki sposób zadeklarować narodowość śląską. Ostatni spis ludności w Polsce odbył się w 2011 roku. Tegoroczny rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 30 września.