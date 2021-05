Koncert amerykańskiej formacji Kiss w Łodzi jednak dopiero za rok

Grupa Kiss przyjedzie do Polski w ramach trasy End Of The Road, która zapowiadana jest jako ostatnia w karierze muzyków. Zespół istnieje już prawie pięćdziesiąt lat, znany jest z niezwykle żywiołowych i zaskakujących koncertów.

- Czekamy. Jesteśmy gotowi. Kiedy ta pandemia się skończy i powiedzą nam, że wszyscy są bezpieczni, wstrząśniemy ziemią i waszym światem jak zawsze i jak nigdy dotąd - zapowiada Paul Stanley, gitarzysta i wokalista formacji.

W trasę End Of The Road muzycy wyruszyli w 2019 roku, jednak pandemia sprawiła, że przedsięwzięcia nie można było dokończyć. Grupa Kiss zamierza udowodnić, że zasłużenie ma swoje miejsce w Rock and Roll Hall of Fame.

- Wszystko to, co zbudowaliśmy i wszystko to, co podbiliśmy w ciągu ostatnich czterech dekad, nigdy nie mogłoby się wydarzyć bez milionów ludzi na całym świecie, którzy przez te lata zapełniali kluby, areny i stadiony. Będzie to ostateczne świętowanie dla tych, którzy nas widzieli i ostatnia szansa dla tych, którzy nas jeszcze nie spotkali. Kiss Army - pożegnamy się z wami na naszej ostatniej trasie z naszym największym jak dotąd koncertem - zapewniają muzycy grupy.

Wszystkie bilety zakupione na tegoroczny koncert zachowują ważność.