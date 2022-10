Koncert Krystiana Ochmana w Teatrze Miejskim w Sieradzu Dariusz Piekarczyk

W sieradzkim Teatrze Miejskim koncertował w piątkowe popołudnie Krystian Ochman.Urodzony w Melrose (USA) polsko-amerykański artysta ma na swoim koncie triumf 11. edycji programu The Voice of Poland (2020). To także zdobywca Nagrody Publiczności w koncercie „Premiery” na 58. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu (2021). Reprezentant ponadto nasz kraj w 66. Konkursie Piosenki Eurowizji (2022), gdzie zajął 12 miejsce.