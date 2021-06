Koncert Krzysztofa Krawczyka juniora na Widzewie w Łodzi. „Love me tender” z akompaniamentem...piły. Nie zabrakło wzruszeń (zdjęcia)

Krzysztof Igor Krawczyk koncertuje w Łodzi

Piosenkarz wykonał też „Dla Krzysia”, czyli kołysankę, do której napisania sam był inspiracją – gdy jako siedmiolatek wyznaniem „kocham cię”, domagał się uwagi ojca, skupionego na pracy (co, jako wzruszającą anegdotę, przypomniał Andrzej Średziński, literat prowadzący koncert).

Sobotni występ pt. "Na pięciolinii wspomnień" zaczął się od utworów „Zwariowany czas” i „Pokochaj moje marzenia”. Potem publiczność, złożona głównie z widzewskich seniorów, żywiołowo reagowała na „Jak minął dzień” oraz, oczywiście, na „Parostatek”.

Krzysztof Krawczyk junior także w repertuarze Elvisa Presleya

Oprócz „Love me tender” do „presleyowskiej” części występu należały m.in. ballady „Kiss me Quick” oraz „I'm So Lonesome I Could Cry” – ale ta druga zaśpiewana jako „Jestem sam i płakać chcę” (w tej wersji nagrał ją Krzysztof Krawczyk).