Koncert Muzyki Filmowej 007 Symfonicznie w Filharmonii Łódzkiej. Przebojowa muzyka z filmów o Bondzie na koncercie w Łodzi. Bilety dostępne

Koncert Muzyki Filmowej 007 Symfonicznie w Łodzi

Muzyka z filmów o znanym wszystkim bardzo dobrze Agencie 007 to nie tylko doskonałe produkcje, ale także hity utrzymujące się wysoko na listach przebojów. Piosenki takie jak "Skyfall", "Golden Eye", "Live and let die", czy piosenka z najnowszego filmu z serii o Bondzie - "No time to die" przez lubelskich artystów zostaną wykonane w wyjątkowym, symfonicznym wydaniu. Koncert Muzyki Filmowej 007 symfonicznie to mieszanka klasyki, jazzu i wybuchowego rocka.

Przebojową muzykę z filmów o Bondzie wykonają znakomici instrumentaliści oraz chór wsparci przez wokal Anny Michałowskiej, Katarzyny Góras i Mateusza Obroślaka.

Koncert Muzyki Filmowej 007 Symfonicznie odbędzie się w sobotę, 11 marca w Filharmonii Łódzkiej. Bilety w cenach 130 i 110 złotych dostępne na portalu kupbilecik.pl. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17.00.