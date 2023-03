Koncert Muzyki Filmowej Hans Zimmer Tribute Show w Łodzi. Wyjątkowy koncert w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety wciąż dostępne!

Hans Zimmer Tribute Show w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety wciąż dostępne!

Hans Zimmer to twórca współczesnego brzmienia muzyki filmowej, inicjator trendów i prawdziwy człowiek-orkiestra. To również pierwszy w historii kina kompozytor, który osiągnął status międzynarodowej gwiazdy. Na muzykę Hansa Zimmera chodzi się do kina tak, jak na nowe role Leonarda DiCaprio czy Angeliny Jolie.

W niedzielę, 19 marca w łódzkiej Atlas Arenie koncert odbędzie się o godzinie 19.30. Bilety na wydarzenie są wciąż dostępne w cenie od 79 złotych na stronie internetowej Atlas Areny oraz portalach Biletyna.pl, empikbilety.pl, kupbilecik.pl i innych.