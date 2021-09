Koncert Roksany Węgiel w Łodzi! Roksana Węgiel wystąpiła w Manufakturze!

Roksana Węgiel to jedna z najbardziej rozpoznawalnych artystek młodego pokolenia. Zwyciężczyni 1. edycji muzycznego show The Voice Kids i programu tanecznego Dance, Dance, Dance. W 2018 roku zdobyła pierwsze, historyczne zwycięstwo dla Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Utwór, który wtedy wykonała, Anyone I Want to Be, pobił rekordy popularności w serwisie YouTube – teledysk obejrzało ponad 50 milionów ludzi. Odkąd pojawiła się na scenie, Roksana nie zwalnia tempa – bierze udział w coraz to nowych projektach, zdobywa kolejne nagrody, m.in. Europejską Nagrodę MTV dla najlepszego polskiego wykonawcy czy statuetkę na gali Bestsellerów Empiku.