Koncert Sary James w Łodzi. Artystka zaśpiewała na koncercie mikołajkowym fundacji Integracja JP II

Na doroczne przedsięwzięcie zostało zaproszonych pięć tysięcy dzieci z niepełnosprawnościami, dzieci wywodzących się z najuboższych rodzin województwa łódzkiego oraz dzieci-uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Każde dziecko otrzymało paczkę podarunkową ze słodyczami, kosmetykami oraz zabawkami.

– Kilka dni temu miałem możliwość spotkania z papieżem Franciszkiem, które przekazał błogosławieństwo dla naszego wydarzenia – mówił ks. dr Piotr Turek, prezes Fundacji Integracja JP II. – Nasze spotkanie to wielkie pragnienie zintegrowania dzieci z różnych środowisk, w tym roku również z Polski i Ukrainy. Przekaz patrona naszej fundacji, świętego Jana Pawła II, jest żywy. To on nauczał nas, by pochylać się nad każdy dzieckiem specjalnej troski, co staramy się robić.