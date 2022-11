Konflikt w łódzkim pogotowiu. Ratownicy skarżą się na przenoszenie do innych zespołów

Ratownicy z Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi chcą wywalczyć w sądzie wypłatę wyrównania za lata, gdy pielęgniarki w zespołach karetek zarabiały od nich więcej. Twierdzą, że pracodawca gorzej traktuje tych, którzy kompletują dokumenty do sądu.

Jeszcze do lipca jeżdżące w karetkach pielęgniarki zarabiały więcej niż ratownicy medyczni na tych samych stanowiskach. Zdaniem WSRM w Łodzi miały one szersze kompetencje i musiały zarabiać więcej. Jednak wiosną sąd w Lublinie w podobnej sprawie orzekł, że ratownicy medyczni powinni zarabiać tyle samo. Łódzcy ratownicy postanowili więc zawalczyć sądowo o wyrównania. Starać się o nie będzie ponad sto osób, według szacunków związkowców może im się należeć nawet po 50 tys. zł za osobę.

Aby to zrobić wystąpili do pogotowia o niezbędne dokumenty. Jednak związkowcy zauważyli, że wielu pobierających papiery zostało szybko przeniesionych do zespołów w innych miejscowościach.