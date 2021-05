Koniec czerwcowej pułapki emerytalnej. Występując o emeryturę w czerwcu, nie stracisz Andrzej Gębarowski

Zobacz galerię (3 zdjęcia) Trzeba przyznać, ze ZUS lojalnie ostrzegał przez występowaniem z wnioskiem o emeryturę w czerwcu. Mimo to co roku kilka tysięcy osób nie przejmowało się ostrzeżeniami (albo nie było ich świadomymi) i w efekcie otrzymywało już do końca życia niższą emeryturę fot. 123rf Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Przechodzisz na emeryturę? Nie rób tego w czerwcu – radził do niedawna ZUS, wskazując na tzw. pułapkę czerwcową, polegającą na tym, że osoby, które wystąpią w czerwcu o emeryturę, stracą nawet kilkaset złotych miesięcznie, i to do końca życia. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku czerwiec przestanie być groźny, gdyż rząd przygotował projekt ustawy, likwidującej pułapkę. Znowelizowana ustawa emerytalna ma wkrótce trafić pod obrady Sejmu.