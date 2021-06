Koniec czerwcowej pułapki emerytalnej. Występując o emeryturę w czerwcu, nie stracisz

Przechodzisz na emeryturę? Nie rób tego w czerwcu – radził do niedawna ZUS, wskazując na tzw. pułapkę czerwcową, polegającą na tym, że osoby, które wystąpią w czerwcu o emeryturę, stracą nawet kilkaset złotych miesięcznie, i to do końca życia. Pułapka wreszcie zniknęła: 24 czerwca Sejm uchwalił nowelizację ustawy emerytalnej, stanowiącą, że przy ustalaniu emerytur w czerwcu waloryzacja składek będzie dokonywana w taki sam sposób jak w maju, jeśli okaże się to korzystniejsze dla ubezpieczonego.

Na czym polega czerwcowa pułapka emerytalna? Przyczyną był mechanizm, w oparciu o który ZUS wylicza świadczenie. Mechanizm ten opiera się o roczną i kwartalną waloryzację składek emerytalnych (nie mylić z waloryzacją emerytur!). Czerwiec to bowiem wyjątkowy miesiąc, w którym zebrany przez lata na koncie ZUS kapitał emerytalny powiększany jest jedynie o wskaźnik waloryzacji rocznej składek. W pozostałych miesiącach dodatkowo dochodzi jeszcze wskaźnik waloryzacji kwartalnej. Różnica jest znaczna i może sięgnąć kilkaset złotych miesięcznie.