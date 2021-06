Koniec dyspensy! Trzeba iść w niedzielę do kościoła

Przypomnijmy, że pierwszą dyspensę abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki wprowadził 15 marca ubiegłego roku. Było to związane z pandemią, która opanowała nasz kraj. Dyspensa ta trwała do 30 maja 2020 roku. Ponownie dyspensa została wprowadzono 15 października ubiegłego roku, gdy w naszym kraju znów wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem. Była przedłużana do maja tego roku. Ostatnia dyspensa zakończyła się 29 maja. Nie została przedłużona. Tak więc opuszczenie przez katolików niedzielnej mszy św. lub odprawianej w tzw. święta nakazane będzie grzechem.

Podczas pandemii, od marca ubiegłego roku arcybiskup Grzegorz Ryś odprawiał codziennie msze świętą w swojej domowej kaplicy. Była ona transmitowana przez Internet. Metropolita łódzki podjął decyzję, że zawiesza transmisję tej mszy świętej. Ostatnia była transmitowana 6 czerwca.

- Na ten moment zawieszamy transmisję – powiedział abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. - Dziękuję wszystkim, którzy z nami codziennie byli i bardzo cenię ten rodzaj wspólnoty, który się wytworzył.