Koniec Elektrowni Bełchatów i kopali w Bełchatowie. Plan Sprawiedliwej Transformacji: daty wygaszania elektrowni w Bełchatowie 10.06.2021

Na koniec 2019 roku w Kopalni Bełchatów pracowało ok. 4,8 tys. osób, ok. 3 tys. osób zatrudnionych było w Elektrowni Bełchatów. Z danych zawartych w projekcie dokumentu wynika iż dodatkowo w Centrali Spółki w Bełchatowie pracowało ok. 400 osób, a w spółkach zależnych od PGE 5,5 tys. osób. To pracownicy Energoserwis Kleszczów, Bestgum Polska, Elbest Security, Mega Serwis, PTS Betrans, Elmen, Elbis, Elbest, Ramb i Epore.