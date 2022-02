Koniec udanego obozu w Side. Jutro ŁKS wraca do Polski

Dziś ełkaesiacy żegnają Turcję i wracają do Polski. Trwający od 28 stycznia obóz w Side przeszedł do historii.

Trzeba powiedzieć, że był to dobrze wykorzystany przez piłkarzy i sztab szkoleniowy czas. Oprócz zajęć na boisku, siłowni oraz basenie łodzianie rozegrali cztery mecze sparingowe z solidnym, tak przynajmniej się wydaje, rywalami. Trzy spotkania wygrali, a jedno zremisowali. Najcenniejsze jest zwycięstwo z Worskłą Połtawa (1:0), czołowym zespołem ukraińskiej ekstraklasy.

Na pewno plusem zgrupowania jest także fakt, iż żaden z piłkarzy nie odniósł kontuzji. Fani ŁKS doskonale pamiętają rundę jesienną, kiedy to różne urazy prześladowały zespół trenera Kibu Vicuny. Poprawiła się także atmosfera w drużynie, a ta przecież przed wyjazdem najlepsza nie była, po tym jak na klubu nałożony został zakaz transferów.Dobrym posunięciem prezesa Tomasza Salskiego było pojawienie się w Turcji. Wiadomo nie od dziś, że pańskie oko konia tuczy.

Jeśli zaś chodzi o największych wygranych podczas obozu, to bez wątpienia Kelechukwu Ibe-Torti, który dobrymi występami powinien sobie wywalczyć miejsce w kadrze meczowej. Do bramki rywali (w wygrany meczu z FKAyrau 2:1) trafił wreszcie Barzylijczyk Ricardinho i miejmy nadzieję, że było to przełamanie po jesiennej niemocy strzeleckiej, kiedy to ani raz nie pokonał bramkarzy drużyn przeciwnych. O udanym obozie mają prawo mówić także Antonio Dominguez oraz Stipe Jurić, ale także bramkarz Marek Kozioł. Sztab szkoleniowy ma teraz ból głowy, aby wybrać optymalna kadrę meczową. Generalnym sprawdzianem przed pierwszym wiosennym starcie o punkty (26 lutego w Jastrzębiu), będzie mecz sparingowy z beniaminkiem II ligi Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Ten mecz 20 lutego.

Z kolei drugoligowcy z GKSBełchatów zmierzą się z Pogonią już w najbliższą sobotę. Mecz na sztucznym boisku nr 1 MCS o godzinie 12.

Przejdźmy do grupy pierwszej III ligi. Otóż Unia Skierniewice dokonała dwóch kolejnych transferów. Z Akademii Piłkarskiej wrocławskiego Śląska przyszedł Tomasz Kmiecik.Kacper Kacprzycki to z kolei były zawodnik Escoli Varsovia Warszawa, Polonii Warszawa i Żbika Nasielsk. Lechia Tomaszów wygrała sparing z Oskarem Przysucha 4:1 (3:1). Gole dla zwycięzców: Mateusz Kempski, Ernest Warczyk, Miłosz Kapica, Michał Drabik.ą