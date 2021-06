Koniec z oszukiwaniem seniorów na pokazach? Jest projekt zmian w przepisach, który przygotował prezes UOKiK. Co się może zmienić?

- Do udziału w pokazie zachęciła mnie koleżanka, która wie o moich problemach ze snem i uznała, że nowy materac jest w stanie im zaradzić - mówi łodzianka. - Obiecałam sobie, że nie dam się na nic naciągnąć, ale tak zachęcano do zakupu materaca, że w końcu uległam. Wszystko działo się tak szybko, że nawet nie zorientowałam się, kiedy podpisałam umowę o kredyt. Nawet nie spojrzałam na wysokość rat.

Kiedy zmiany wejdą w życie, to na pokazach i podczas wycieczek nie będzie można udzielać kredytów na zakup towarów, a gdyby umowa została zawarta, to będzie nieważna. Teraz często jest tak, że uczestnicy pokazów często nawet nie są świadomi, że zawierają takie umowy, bo podpisują je wśród wielu innych dokumentów.

- Kolejna zmiana to zakaz przyjmowania płatności przed upływem terminu na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem - dodaje Tomasz Chróstny. - Pozwoli to skutecznie ograniczyć ryzyko strat finansowych po stronie konsumentów i umożliwi im podjęcie świadomej decyzji o zakupie. Często organizator pokazu nie informuje uczestników, że mogą odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, a nawet jeśli to zrobią - to trudno im odzyskać pieniądze.

Prezes UOKiK chce również, by uczestnicy pokazów mogli odstąpić od niektórych umów dotyczących usług zdrowotnych, np. abonamentów medycznych. Ich wartość to często nawet kilkanaście tysięcy złotych. W projekcie pojawił się także zapis o zakazie sprzedaży wyrobów medycznych poza lokalem firmy. Chodzi o np. maty rehabilitacyjne czy urządzenia do magnetoterapii, często wątpliwej jakości i po zawyżonych cenach, są regularnie oferowane podczas pokazów handlowych.