Koniec zmiany czasu? Nie będzie zmiany czasu z letniego na zimowy? W Sejmie leży gotowa ustawa

Zegarki w krajach europejskich przestawiamy dwa razy w roku: w ostatnią niedzielę marca o godzinę do przodu, co jest wejściem w czas letni i w ostatnią niedzielę października o godzinę do tyłu, czyli na czas zimowy. Prawnie sankcjonuje to rozporządzenie premiera dokładnie wyznaczające daty regulacji czasu, ostatnie wydano w 2016 r. na pięć kolejnych lat, czyli do jesieni 2021 r. Z absurdem zmiany czasu chcą skończyć posłowie PSL, a sprawozdawca projektu poseł Marek Sawicki, chce, by marszałek Sejmu wprowadziła ten projekt już na obrady 29 września.

Utrzymanie zmiany czasu stanowi anachronizm i przyczynia się do wielu negatywnych skutków o charakterze zdrowotnym i gospodarczym - czytamy w uzasadnieniu. - Zmiana czasu prowadzi do rozregulowania zegara biologicznego (...), wpływa niekorzystnie na samopoczucie, objawiając się m.in. kłopotami ze snem czy problemami z koncentracją. Manipulowanie czasem powoduje silny „szok czasowy”, działający bardzo niekorzystnie na zdrowie psychiczne i fizyczne ludzi oraz jest przyczyną wielu chorób. (...) Po zmianie czasu występuje większe ryzyko zawałów serca, wzrost liczby wypadków drogowych, występowanie zaburzeń snu, samopoczucia i nastroju. Zmiana czasu od dawna nie przynosi korzystnego efektu w postaci oszczędzania energii elektrycznej. Oszczędności nie występują ze względu na zwiększenie zużycia energii po zmroku z powodu krótszego światła dziennego. Zmiana czasu powoduje utrudnienia w działalności przedsiębiorstw, szczególnie sektora transportowego i bankowego. Pociągi i samoloty są zmuszone dostosować się do przesunięcia czasu, co niekiedy oznacza godzinny postój, lub specjalną zmianę rozkładu. Banki ogłaszają przerwy techniczne w celu wprowadzenia zmiany czasu, podczas których usługi bankowości elektronicznej są niedostępne. Konieczne jest również przestawianie zegarków, harmonogramów pracy w przedsiębiorstwach czy indywidualnych zajęć.