Koniec zwycięskiej serii piłkarek TME SMS Łódź

Do tego meczu łodzianki wygrały wszystkie mecze w poprzednich ośmiu kolejkach. Za plecami łodzianek plasowały się jednak groźne katowiczanki, które przegrały tylko raz – z AZSUJKraków 3:4.

W bezpośrednim meczu piłkarki z Katowic za wszelką cenę chciały zdetronizować liderki i to im się udało.

Po dobrym początku meczu i kilku odważnych akcjach podopieczne trenera Marka Chojnackiego oddały pole rywalkom i te wykorzystały szansę. W 24 minucie Klaudia Maciążka ograła Wiktorię Zieniewicz i strzeliła po długim rogi do bramki Oliwii Szperkowskiej.

Łodzianki nie potrafiły stworzyć sobie dogodnej sytuacji strzeleckiej, by wyrównać. Nie było siły w linii ataku mistrzyń Polski. Liczyliśmy, że po zmianie stron role na boisku też się odwrócą.

Niestety. W62 minucie katowiczanki przeprowadziły skuteczną kontrę. Yurina Enjo nie zablokowała Patrycji Kozarzewskiej, która wbiegła w pole karne i strzelił silnie ponad rękami Oliwi Szperkowskiej pod poprzeczkę do siatki.

Martwi to, że w czwartym kolejnym meczu ligowym łodzianki straciły minimum dwa gole: ze Śląsk Wrocław (3:2), Medykiem Konin (4:2), AZSKraków (3:2) i teraz na boisku w Katowicach. Dopóki łodzianki były skuteczne w ofensywie, te straty goli nie były tak widoczne, bo mistrzynie wygrywały. W sobotę bramka wiceliderek z Katowic nie była poddana groźnym próbom i to zdecydowało o stracie pozycji lidera.

Wynik został ustalony po samobójczej bramce Yuriny Enjo. Tak wysoka porażka musi być naprawdę bolesna.

Łodzianki przegrały p oraz pierwszy od 30 kwietnia, gdy uległy w Łodzi Górnikowie Łęczna (2:3). Z Górnikiem w Łęcznej zakończą łodzianki rundę jesienną. ą

Ekstraliga kobiet

GKSKatowice – TMESMSŁódź 3:0 (1:0)

1:0 Klaudia Maciążka (24), 2:0 Patrycja Kozarzewska (62), 3:0 Yurina Enjo (81, samob).

TMESMS: Oliwia Szperkowska - Yurina Enjo, Daria Sokołowska, Wiktoria Zieniewicz - Klaudia Jedlińska (83, Urszula Onoszko), Nadia Krezyman, Ernestina Abambila, Gabriela Grzybowska (83, Oliwia Domin), Anna Rędzia - Dominika Kopińska, Paulina Filipczak (66, Dominika Gąsieniec). Trener: Marek Chojnacki.

Inne mecze: AZS UJ Kraków – Śląsk Wrocław, Pogoń Szczecin – Pogoń Tczew 4:0, Górnik Łęczna – Sportowa Czwórka Radom, APLG Gdańsk – KKP Bydgoszcz, Medyk Konin – Czarni Sosnowiec wynik podamy jutro.

1.GKS Katowice92421-5

2.TMESMS Łódź92428-9

3.Górnik Łęczna81923-11

4.Śląsk Wrocław81822-9

5.AZS UJ Kraków81818-11

6.Czarni Sosnowiec81217-10

7.Pogoń Szczecin8913-15

8.Medyk Konin8912-20

9.Pogoń Tczew9611-28

10.KKP Bydgoszcz837-21

11.Czwórka Radom834-28

12.APLG Gdańsk713-12

5.11: TMESMS– Pogoń Szczecin (10).