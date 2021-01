Koniunkcja sfer! Czy świat zmieni się w nowej Erze? Era Wodnika. Wielka koniunkcja Jowisza i Saturna! 27.01.2021

Planety zbliżą się do siebie na odległość sześć razy mniejszą od tarczy Księżyca - mówi Borasa. Jak podkreśla już teraz w pogodne noce w Łodzi można obejrzeć zbliżające się do siebie planety. - Zwłaszcza Jowisz jest jasny i można go zauważyć - mówi hobbysta. On sam uwiecznił już zbliżające się planety na fotografiach.