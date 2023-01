Konkurs „Łódź pełna kultury” i stypendia artystyczne miasta Łodzi zainaugurowane

„Łódź pełna kultury” to, ogłaszany corocznie przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi, konkurs ofert na realizację wydarzenia kulturalnego adresowanego do łodzian. Dzięki niemu o dotacje mogą się ubiegać organizacje pozarządowe. Fundusze przeznaczone na realizację dofinansowanych w 2023 roku projektów to 2 mln 328 tys. złotych (to więcej w stosunku do ubiegłego roku o 250 tys. zł). Jednakże kwota wnioskowanej dotacji dla pojedynczej oferty nie może przekroczyć 130 tys. zł na działania o zasięgu lokalnym i 260 tys. zł na działania o zasięgu ponadlokalnym.

Przedsięwzięcia proponowane w konkursie mogą być realizowane w różnych formach - m.in. jako festiwale, przeglądy twórczości, cykle warsztatowe, pojedyncze wydarzenia kulturalne takiej, jak koncerty, wystawy, przedstawienia, performance, happeningi itd. Mogą również uwzględniać istotne dla miasta jubileusze i rocznice - w tym szczególną: 600-lecie nadania Łodzi praw miejskich.