Konkursy na szefów łódzkich instytucji kulturalnych

Trwa konkurs na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, ogłoszony przez Urząd Marszałkowski po odwołaniu z tej funkcji Waldemara Zawodzińskiego. We wtorek 25 sierpnia mija termin składania ofert, a warto przypomnieć, że wymagania dotyczące kandydatów nie są szczególnie wyrafinowane (np. wystarczy zaledwie rok stażu pracy na stanowiskach kierowniczych lub doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury). Przewidywany termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego to 8 września, choć wiele wskazuje na to, że zostanie on przesunięty. Nowy, wyłoniony w konkursie, dyrektor łódzkiego Teatru im. S. Jaracza ma sprawować swoją funkcję do 31 sierpnia 2023 roku.

Za nierozstrzygnięte uznał Urząd Miasta Łodzi ogłoszone przed wakacjami konkursy na dyrektorów Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka oraz Muzeum Miasta Łodzi. W obu konkursach do rywalizacji stanęło zaledwie po dwóch kandydatów, w tym dotychczasowi dyrektorzy. Urząd Miasta Łodzi zapowiada, że przygotowuje procedurę ponownego ogłoszenia konkursów na dyrektorów Teatru Nowego i Muzeum Miasta Łodzi, co powinno nastąpić jesienią. Do czasu rozstrzygnięcia sytuacji tych instytucji dyrektorem Teatru Nowego pozostaje Krzysztof Dudek (który również pełni obowiązki dyrektora instytucji kultury pod nazwą inLodz21), a pełniącym obowiązki dyrektora Muzeum Miasta Łodzi jest Sławomir Mikołajczyk (dotychczasowa dyrektor, Barbara Kurowska, oficjalnie zakończyła pracę w Muzeum).

Urząd Miasta Łodzi zapowiedział jednocześnie, iż w październiku zamierza ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki. Obecnie dyrektorem ten instytucji jest Dariusz Leśnikowski (pełni tę funkcję od stycznia 2018 roku).