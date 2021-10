Konsekwencje Strajku Kobiet w Łodzi. Policja policzyła nałożone mandaty po protestach ulicznych. Prokuratura wszczęła trzy śledztwa

90 mandatów i 10 wniosków do sądów

W trakcie manifestacji w okresie od 22 października do końca 2020 roku policjanci nałożyli 90 mandatów w wysokości do 500 zł. Jeśli ukarany nie chciał przyjąć mandatu lub jeżeli policjant uznał, że wykroczenie jest poważniejsze, to wtedy sprawę kierowano do sądu, który może ukarać grzywną do 5 tys. zł. Takich przypadków było 10. Ponadto stróże prawa zastosowali wobec manifestantów 82 pouczenia.