Konsultacje Kadry Województwa Łódzkiego w boksie w hali RKS w Łodzi

Relacjonuje trener Bogdan Szuba: - Pojechaliśmy na Rudę na zaproszenie trenera koordynatora Rafała Borkowskiego. Oprócz zawodników mojej sekcji bokserskiej, którzy są w kadrze, wzięli też udział zawodnicy z Ukrainy. Oni również są w naszej szkolnej sekcji bokserskiej UKS Victoria Boxing z MSMS Edukacja i sport w Łodzi. W pierwszym dniu szkolenia wzięli udział wszyscy powołani do kadry wojewódzkiej, ale w drugim dniu w celach szkoleniowych wystąpili również moi ukraińscy zawodnicy, których przygotowuje również mój drugi trener Andrzej Bodnarczuk. W sobotę w pierwszym dniu szkolenia sprawdziliśmy wszystkich kadrowiczów w Międzynarodowym Teście Sprawności Fizycznej. Test składa się ogólnie z Ośmiu prób oceniające zdolności motorycznego, tj. szybkość, skoczność, wytrzymałość , siła dłoni, siła rąk i barków , zwinność , siła mięśni brzucha , gibkość.

Oczywiście nie będę wymieniał kto był najlepszy bądź najsłabszy, myślę że takich nie było. To rola trenera kadry ale można śmiało wyróżnić najmłodszych kadrowiczów, którzy przez dwa dni zostawili dużo zdrowia w każdej konkurencji.

Oprócz miejscowego klubu gospodarza wydarzenia gościły jeszcze takie kluby jak UKS Victoria Boxing Łódź, Włókiennik Łódź, ŁKS Łódź, Shark Łódź , klub bokserski z Grabowa i ze Skierniewic.

W kolejnym dniu szkolenia tj. w niedzielę od samego rana do późnego popołudnia braliśmy udział w sparingach szkoleniowych, z których jestem bardzo zadowolony, gdyż dla moich zawodników był to dobry sprawdzian do kolejnych startów w grudniu. To też był dobry test dla zawodników, którzy są w trakcie wyrabiania licencji bokserskiej na przyszły rok.

Chciałbym podziękować trenerowi kadry wojewódzkiej Rafałowi Borkowskiemu za zaproszenie na testy sprawnościowe i wspólny trening zakończony pysznym obiadem zarówno w pierwszym, jak i drugim dniu szkolenia.

To dla nas kolejne warsztaty bokserskie i kolejne doświadczenie, które mam nadzieję wykorzystamy w kolejnych startach. Mam nadzieję, że taka współpraca rozwinie się na kolejne lata. Jestem wychowankiem RKS Łódź wraz z trenerem kadry wojewódzkiej Rafałem Borkowskim trenowaliśmy pod okiem znakomitego trenera Mirosława Medyńskiego, z którym do dnia dzisiejszego jesteśmy w stałym kontakcie. Obecnie prowadzimy swoje kluby bokserskie i wymieniamy się doświadczeniem. Jestem pewny, że właśnie w taki sposób odradza się boks w Łodzi i naszym województwie. I dzięki takiej współpracy będziemy zdobywać medale na arenach ogólnopolskich i międzynarodowych - kończy trener Bogdan Szuba.