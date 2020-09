Kontrole drogowe na autostradzie. Odcinkowy pomiar prędkości i patrole grupy Speed. Na A1 kierowcy nagminnie łamią przepisy

Szykują się zmiany na budowanych odcinkach autostrady A1. Tym razem nie chodzi o nową organizację ruchu, ale o bat na kierowców nagminnie łamiących przepisy i przekraczających dozwoloną prędkość. Do akcji wkroczy m.in. grupa Speed.

Prace przy budowie autostrady zostały podzielone na cztery odcinki: A (Tuszyn–Piotrków), B (Piotrków–Kamieńsk), C (Kamieńsk–Radomsko) oraz D (Radomsko–granica województwa łódzkiego). W ostatnim czasie na odcinkach D i A doszło na przełożenia ruchu na nowo powstałe jezdnie w sumie o długości 16 km. - Mimo, że organizacja ruchu została utrzymana w takiej samej konwencji, jaka obowiązywała wcześniej (układ pasów 2+1, oraz ograniczenia odpowiednio: do 60 i 70 km/h) dało się zauważyć wzrost niebezpiecznych zachowań kierujących, a przede wszystkim nagminne ignorowanie ograniczeń prędkości - mówi Maciej Zalewski, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. - Jeden z kierowców pędził z prędkością 189 km/h, a kolejny z prędkością 129 km/h i to na odcinku z ograniczeniem do 50 km/h. Tylko w pierwszy weekend od przełożenia ruchu doszło tu do dwóch czołowych wypadków.

Sytuacja jest naprawdę poważna. Według badań zleconych przez jednego z wykonawców aż 91 proc. samochodów przekracza dopuszczalną prędkość na budowanej autostradzie. Przedstawiciele GDDKiA zauważają, że grozi to nie tylko szkodami wyrządzanymi na budowie ale także zagraża zdrowiu i życiu pracujących tam ludzi. Zaznaczają, że nadal jest to plac budowy, o czym większość kierowców nie pamięta lub nie chce pamiętać.

- Uznaliśmy, że trzeba podjąć zdecydowane działania zapobiegające ewentualnym wypadkom - mówi Maciej Zalewski. - Będą to m.in wzmożone kontrole i działania policyjnej grupy Speed. To jeszcze nie wszystko, planujemy także wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości na czas budowy. To powinno ostatecznie zlikwidować zjawisko nadmiernej prędkości. O ile policjanci z grupy Speed na budowanym łódzkim odcinku autostrady pojawią się od ręki, to na wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości trzeba będzie poczekać. Dokładna data wprowadzenia tego rozwiązania nie jest znana, ale ma nastąpić to niedługo.

Odcinkowy pomiar prędkości służy do rejestrowania przekroczenia dopuszczalnej prędkości pojazdów na kontrolowanym odcinku drogi. W przeciwieństwie do fotoradaru, nie mierzy prędkości w kontrolowanym punkcie, ale sprawdza średnią prędkość na wyznaczonym odcinku. To rozwiązanie ma duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa na drodze. A1 gotowa przed terminem?

Przez województwo łódzkie przebiegają 64 kilometry budowanej autostrady, podzielone na cztery odcinki. Harmonogram zakłada, że odcinki A, C i D mają być oddane do użytku w przyszłym roku, natomiast cała autostrada ma być gotowa do listopada 2022 roku. Ma to związek z 10-miesięcznym poślizgiem przy powtórce przetargu dla odcinka B. Może się jednak okazać, że robotnicy wcześniej zakończą prace na tym odcinku. Jak mówi Maciej Zalewski na wszystkich odcinkach poszczególne fragmenty drogi są oddawane nieco przed terminem. Wszystko jednak będzie zależało od pogody i najbliższej zimy. Ostatnia byłą łagodna i pozwoliła na prowadzenie prac. Nie ma gwarancji, że tym razem będzie podobnie.

Jak uniknąć kosztownej wymiany sprzęgła?