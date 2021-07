Kordianek przed urodzeniem połknął swoją pierwszą kupkę. Konsekwencje były straszne, uratowało go sztuczne płucoserce w Matce Polce

Dramatyczne chwile przeżyła pani Paulina Kucharska, mama miesięcznego Kordianka. Pochodząca z Wielkopolski kobieta rodziła miesiąc temu w jednym z łódzkich szpitali. Ciąża przebiegała prawidłowo, jednak po porodzie chłopczyk nie oddychał.

Okazało się, że chłopiec miał tzw. zespół aspiracji smółki. W czasie ciąży doszło do niedotlenienia płodu, a to doprowadziło chłopca do oddania smółki, czyli pierwszej kupki. Smółka normalnie powinna pojawić się dopiero po urodzeniu, jednak trafiła do wód płodowych i zainfekowała płuca dziecka. Był w bardzo ciężkim stanie. Trafił do Matki Polki.

- Po urodzeniu nie był w stanie samodzielnie oddychać, jego serduszko właściwie nie pracowało, wymagał pełnego postępowania reanimacyjnego - mówi Katarzyna Fortecka- Piestrzeniewicz, lekarka z kliniki neonatologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Jak dodaje nie pracowały też nerki chłopczyka.

Zespół lekarzy zdecydował się podłączyć go do ECMO, czyli sztucznego płucoserca. To urządzenie zwane jest terapią ostatniej szansy, zastępuje płuca i serce pacjenta. Kordianka podłączono też do sztucznej nerki, a także chłodzono mózg, by zminimalizować efekty niedotlenienia.