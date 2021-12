Korespondencyjne derby Widzewa z ŁKS. Chrobry osłabiony w meczu z Widzewem

Miejmy nadzieję, że piłkarze Widzewa osiągną lepszy wynik niż drużyna ŁKS?

Widzew wczoraj grał mecz 1/8 finału Pucharu Polski z Wisłą Kraków, ale trener Janusz Niedźwiedź myślał już o meczu ligowym z Chrobrym w Głogowie. To trudny rywal, o czym pokazuje wynik zaległego meczu z ŁKS.

Chrobry zagra z Widzewem w osłabionym składzie: - Martwi nas stan zdrowia Mikołaja Lebedyńskiego - powiedział trener Chrobrego Ivan Djurdjević. - Został bardzo mocno poturbowany przy bramce. Widać ofiarność, poświęcenie i to, że wszyscy musimy zapłacić cenę. Nos jest mocno przestawiony i warto powiedzieć o sposobie, w jaki się poświęcił przy golu. Mam nadzieję, że obejdzie się bez operacji. Ale ma mocno przesunięty nos. Zobaczymy, jak to będzie. Duże uznanie dla naszego sztabu medycznego, który przy naszych meczach co trzy dni robi ogromną pracę, by tych piłkarzy regenerować. Ich praca jest bardzo ważna.