Korona dla Widzewa teraz ważniejsza od ŁKS. Będzie rekord frekwencji w Kielcach

– Korona ma jakość, gra u siebie, ale nie wygrała od czterech spotkań – mówił trener Janusz Niedźwiedź. – Musimy zagrać dobry futbol, być monolitem w ataku i obronie, bo to nie przypadek, że rywale zajmują drugie miejsce. Dla kibiców to gratka, gdy mierzy się lider z wiceliderem, a my podchodzimy do tego spotkania z chęcią wygranej, ale jednocześnie z szacunkiem do przeciwnika. Mam nadzieję, że będziemy monolitem, ale rywal ma dużą jakość piłkarską i wielu zawodników, którzy robią różnicę.

Czy szkoleniowiec będzie oszczędzał piłkarzy przez prestiżowym derbowym meczem z ŁKS? - Przy ustalaniu składu będę brał pod uwagę każdego zdrowego zawodnika – dodał trener Niedźwiedź. – Każdy mecz, a nawet każdy trening jest dla nas weryfikacją, bo także z zespołami z dołu tabeli nie gra nam się łatwo. Chcemy zneutralizować mocne strony przeciwnika. Dziś przygotowujemy się do meczu z Koroną i na tym się skupiamy.

O tym, że Widzew jest faworytem mówił Paweł Zieliński, wahadłowy w drużynie trenera Niedźwiedzia. - Nie możemy doczekać się meczu, bo zapowiada się bardzo ciekawe widowisko – mówił Paweł Zieliński. Do każdego spotkania podchodzimy tak samo, bo to my jesteśmy Widzew i musimy grać swoją piłkę. Jeśli my sobie nie zaszkodzimy, to nikt nam nie zagrozi. Widzew w każdym meczu jest faworytem, ale gramy na Koronie, gdzie zawsze jest trudny teren. Drużyna przeciwna jest bardzo dobrze zorganizowana. Nie będzie łatwo, ale przeanalizowaliśmy ich grę i będziemy przygotowani.

W Kielcach padnie rekord frekwencji. Po pauzie za kartki do składu Korony wraca środkowy obrońca Piotr Malarczyk. W meczu z Widzewem Łódź zabranie Grzegorza Szymusika i Jacka Kiełba. Adam Frączczak trenuje indywidualnie. - Robimy wszystko, żeby doszedł na to spotkanie. Może być niespodzianka dla rywala - dodaje trener Korony Dominik Nowak.

