Koronawirus. Fryzjerzy i kosmetyczki liczą straty. W Łódzkiem jeszcze poczekamy na otwarcie salonów, przynajmniej do końca majówki

Od poniedziałku 26 kwietnia w jedenastu województwach zostaną otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne. W regionie łódzkim do fryzjera lub kosmetyczki będzie można się wybrać najwcześniej po długim majowym weekendzie. A fryzjerzy i kosmetyczki z Łodzi i regionu liczą coraz większe straty.Salony kosmetyczne i fryzjerskie w całym kraju zostały zamknięte 27 marca. Początkowo miały być nieczynne do 9 kwietnia, ale urodowy lockdown przedłużono: w 11 regionach do niedzieli 25 kwietnia włącznie, w pięciu do 3 maja. W drugiej grupie znalazło się województwo łódzkie. Czytaj dalej

Pixabay