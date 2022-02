Koronawirus Łódzkie. Piąta fala zanika, ale epidemia koronawirusa w Łódzkiem jeszcze się nie kończy

Koronawirus w Łódzkiem. Szczyt zachorowań za nami, ale w szpitalach coraz większy tłok

Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił w środę (9 lutego) „początek końca epidemii”. Także w regionie łódzkim wydaje się, że szczyt zachorowań przeszliśmy w dwóch poprzednich tygodniach. W czwartek (10 lutego) wykryto 2750 nowych zakażeń, to grubo ponad tysiąc mniej niż w ubiegły czwartek. Także w poniedziałek, wtorek i środę zakażeń było mniej niż w tych samych dniach ubiegłego tygodnia. To oznacza, że w Łódzkiem fala omikrona tak jak na całym świecie jest gwałtowna, ale krótka.

Jednak sytuacja w szpitalach wciąż się pogarsza. Chociaż omikron jest stosunkowo łagodny, nie brakuje osób, które chorują ciężko. Wczoraj hospitalizowanych było już 1649 zakażonych. To o 73 więcej niż w środę i o ponad 600 więcej niż pod koniec stycznia. Chorych codziennie przybywa i nic nie wskazuje na to, żeby miało się to szybko zmienić.