Koronawirus. Szczepienia w Łodzi i rejonie. Gdzie można się zaszczepić? Jakie punkty już działają? LISTA 27.01.2021

Koronawirus. Szczepienia w Łodzi i rejonie. Gdzie można się zaszczepić? Jakie punkty już działają?

W całym województwie jest 435 punktów szczepień, a w samej Łodzi aż 138. Jednak zespołów szczepiących składających się z lekarza i pielęgniarki jest jeszcze więcej - w całym regionie to aż 516 zespołów. Niektóre punkty szczepień mają bowiem po dwa zespoły. To oznacza, że dostęp do szczepień powinien być łatwy.

Tylko w miejskich przychodniach w Łodzi stworzono już 20 punktów szczepień. Punkty są już przygotowane. - Stworzyliśmy m.in. specjalny system wizualny - plakaty, oznaczenia, które krok po kroku poprowadzą osobę, która pojawi się w poradni, by się zaszczepić na covid - mówi Maciej Adamiec, dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty". Dodatkowo we współpracy z Uniwersytetem Medycznym zainstalowano specjalny system do dezynfekcji pomieszczeń. - Pozwoli nam to nie przerywać szczepień, by wietrzyć pomieszczenia - dodaje Adamiec.