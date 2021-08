Koronawirus w Łodzi zawiesił dni na adaptację trzylatków w przedszkolach. Łodzianka się nie zgadza i pisze protest do Rzecznika Praw Dziecka

Z przedszkoli w Łodzi zniknęły tzw. dni adaptacyjne – czyli czas, w którym przyjęte do placówki dziecko mogło przyzwyczaić się do nowego miejsca w obecności rodzica – zanim maluch zostanie w nim tylko z personelem i z innymi przedszkolakami. Magistrat wskazuje, że powodem jest epidemia koronawirusa. O braku dni adaptacyjnych wiemy od naszej czytelniczki. Oburzona łodzianka nie godzi się na ich zawieszenie i zgłosiła sprawę w liście protestacyjnym Rzecznikowi Praw Dziecka. Biuro RPD odpisało jej, iż nawet w warunkach epidemii "nie ma podstaw do odmawiania dzieciom i ich rodzicom organizowania okresu adaptacyjnego w przedszkolach". RPD zachęca łodziankę – oraz rodziców w podobnej sytuacji – do zbierania adresów przedszkoli odmawiających adaptacji. Szykuje się zatem konfrontacja między Mikołajem Pawlakiem, sprawującym funkcję RPD, a łódzkim magistratem...>>> Czytaj dalej przy kolejnej ilustracji >>>

archiwum Polska Press (zdjęcie ilustracyjne)