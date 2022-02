Korzyści płynące z regularnego seksu. Dlaczego warto uprawiać seks? To się dzieje z organizmem, gdy uprawiasz seks codziennie? 25.02.2022

SEKS W ZWIĄZKU

Seks w związku jest istotny. Wpływa on na jakość relacji i zadowolenie partnerów. Poza tym ma też wiele innych korzyści, nie tylko związanych z doznaniami fizycznymi i przyjemnością. Okazuje się, że codzienny seks może być zbawienny dla naszego zdrowia.

SEKS TO ZDROWIE

Seks to nic innego jak aktywność fizyczna. Z tego powodu jest on równie zdrowy co bieganie czy jazda na rowerze.

Jednak poza aspektami fizycznymi regularny seks przynosi wiele korzyści, o których wiele osób nie ma pojęcia.

