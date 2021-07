Kościół parafii w Mileszkach powstaje... pod Tatrami. Kościół zbudowany przez górali wkrótce będzie przywieziony do Łodzi

Kościół dla łódzkich Mileszek już powstaje, ale... na Podhalu

Nowy kościół w Mileszkach ma już część ścian. Jednak konstrukcja powstaje na placu budowlanym na Podhalu. Jak wyjaśnia Wojciech Różak, właściciel stawiającej kościół firmy RW Projekt z Małopolski, jest to normalna procedura.

- U siebie mamy plac, sprzęt budowlany, ludzi - wylicza przedsiębiorca. Jak podkreśla w Mileszkach nie byłoby miejsca na poruszanie się ciężkim sprzętem, ani też na składowanie odpadów powstałych w wyniku budowy kościółka.

Tym sposobem pod Tatrami powstaje drewniana konstrukcja łódzkiego kościoła. W drewnianych balach wycinane są zręby i układane są ściany. Potem bale zostaną ponumerowane, rozłożone, wysłane do Łodzi i ponownie złożone. Pierwsza partia bali- do wysokości okien ma dotrzeć do Mileszek jeszcze w lipcu. Druga część konstrukcji dojedzie jesienią.