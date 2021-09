Kościół w Mileszkach będzie jak nowy. Trwa jego odbudowa ZDJĘCIA

Kościół w Mileszkach będzie jak nowy. Trwa jego odbudowa

Przypomnijmy, że 6 lat temu kościół w Mileszkach, najstarszy zabytek Łodzi, spłonął. Mieszkańcy parafii, od razu zapowiadali, że chcą odbudować świątynie. Chcieli też by była drewniana i stanowiła kopię spalonego kościoła. Wszystko długo trwała, ale budowa się rozpoczęła. Gotowe są fundamenty i część ścian. Ale większość kościółka powstaje na... Podhalu. Do Łodzi będzie przywieziona w częściach. Pod Tatrami powstaje drewniana konstrukcja łódzkiego kościoła. W drewnianych balach wycinane są zręby i układane są ściany. Potem bale zostaną ponumerowane, rozłożone, wysłane do Łodzi i ponownie złożone.