"Koszulka Messiego" w PSG z Łodzi, Krakowa, Żarowa i ze Żnina. Ok. 150 zł zamiast 150 euro. Oryginał? "Czcionka taka sama jak mają piłkarze"

W piątek (13 sierpnia) klub piłkarski PSG wyprzedał już większość modeli koszulek z nazwiskiem „Messi” i numerem, z którym w Paryżu będzie występował najnowszy nabytek francuskiej drużyny: „30”. Wkrótce w oficjalnym sklepie PSG ma się pojawić się nowa partia tego „gorącego” towaru – z terminem dostawy do domu na październik... Ale w Polsce drobni sprzedawcy już umieścili w internecie własne oferty „koszulek Messiego” w barwach Paris Saint-Germain. – „Czcionka dokładnie taka sama jak mają piłkarze” – zapewnia łodzianin w odpowiedzi na pytanie: „czy to oryginał?”. „Koszulka Messiego” z takich ofert kosztuje zwykle ok. 150 zł. Sklep PSG liczy sobie podobną sumę – ale w euro.>>> Czytaj dalej przy kolejnej ilustracji >>>

screen z oferty