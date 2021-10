Koszykarki Widzewa gratulują prezesowi swojego klubu. Ryszard Andrzejczak wyróżniony został odznaką „Za zasługi dla Miasta Łodzi”

„Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów” – napisały na Facebooku koszykarki Widzewa Łódź. My też dołączamy się do gratulacji. Ryszard Andrzejczak to alfa i omega koszykówki w Widzewie, prowadzi sekcję od wielu, wielu lat. Sekcja wciąż walczy o pozyskanie możnych sponsorów, od siebie dodamy, że warto to zrobić.

W tym sezonie koszykarki Widzewa zachęcają do wsparcia drużyny rewelacyjnymi wynikami. W czterech dotychczasowych meczach podopieczne trener Anny Chodery odniosły cztery zwycięstwa. Już w tę niedzielę o godzinie 19, w hali przy ul. Małachowskiego, pierwszoligowe koszykarki Widzewa Łódź rozegrają mecz przeciwko renomowanej Wiśle Kraków. Będzie to dopiero drugie spotkanie w tym sezonie, które Widzewianki rozegrają w roli gospodarzy. Może na mecz wybiorą się kibice piłkarskiej drużyny Widzewa, by wesprzeć zespół w spotkaniu przeciwko utytułowanym rywalkom. Wygrana Widzewa jest bardzo prawdopodobna, do tej pory krakowianki przegrały wszystkie mecze. Będzie zatem powód do radości po raz piąty.

Wgrupie A też mamy drużynę, która jeszcze nie poniosła porażki. W tym sezonie dzielnie sobie radzi Grot F&F Automatyka Pabianice, prowadzona przez trenera Piotra Rozwadowskiego. W sobotę o godz. 16 pabianiczanki wyjeżdżają na mecz z Iodica TopMarket MKS Pruszków, który dopiero po raz pierwszy zagra we własnej hali.

UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki, drugi nasz zespół z grupy B, w tej kolejce pauzuje.

Ciekawie będzie też w meczach drużyn męskich. Po upragnionym zwycięstwie koszykarze Księżaka Łowicz zagrają w niedzielę o godz. 17 we własnej hali z TBS Śląsk II Wrocław. Dla drużyny z Wrocławia będzie to dopiero drugi wyjazd, wcześniej przegrała w Krośnie z Miastem Szkła 87:101.

W drugiej lidze panów, ŁKSCoolPack Łódź w sobotę o godz. 13 zagra na wyjeździe z AZSUJKKielce. Podopieczni trenera Piotra Zycha są wiceliderami tabeli, mają na koncie pięć zwycięstw w pięciu meczach i są faworytami do odniesienia szóstego zwycięstwa. Kielczanie wygrali do tej pory zaledwie raz.

ą