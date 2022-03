Koszykówka. Brązowy medal reprezentacji województwa łódzkiego

– Na początku osiem najlepszych reprezentacji w kraju, podzielonych zostało na dwie grupy – informuje Bartłomiej Wojdak, prezes Łódzkiego Związku Koszykówki. – Łodziankom przyszło grać w grupie z kadrami Pomorskiego, Śląskiego i Kujawsko-Pomorskiego. Na tym etapie rozgrywek, nasz zespół wygrał dwa pierwsze mecze i przegrał z późniejszym zdobywcą pierwszego miejsca. Tym samym awansowaliśmy do dalszego etapu rozgrywek z drugiej pozycji w grupie i „wpadliśmy” na zwycięzcę drugiej grupy.

Oto wyniki: Śląskie - Łódzkie 51:68, Kujawsko-Pomorskie - Łódzkie 60:72, Łódzkie - Pomorskie 47:92.

W półfinale nasza kadra przegrała z kadrą Wielkopolski 68:83. Po bardzo dobrym meczu, gdzie przez trzy kwarty gra były bardzo wyrównana, ulegliśmy wyraźnie w końcówce.

Mecz o trzecie miejsce nie był łatwy. Na przeciwko naszych dziewczyn stanęły zawodniczki z Woj. Warmińsko-Mazurskiego. Mecz wygraliśmy po celnym rzucie za 3 pkt. Martyny Stępińskiej, dopiero na kilkanaście sekund przed końcem meczu.

Łódzkie - Warmińsko-Mazurskie 71:70 (15:16, 17:17, 22:14, 17:23). Najwięcej dla naszej drużyny w tym meczu rzuciły Amelia Canert - 18 pkt oraz Kaja Serednicka i Martyna Stępińska po 11 pkt.

- Zwycięstwo bardzo mocno wywalczone, bo bardzo dobry mecz rozegrało Warmińsko - Mazurskie – mówiła na gorąco po meczu trenerka Łódzkiego Sylwia Wieczorek. – Byliśmy trochę zmęczeni po meczu z Wielkopolskim, ale mówiłam dziewczynom, że musimy grać do końca, dopóki piłka w grze. Udało się, cieszę się z wygranej, bo wygrywa zawsze lepszy. Wierzyłam do końca, nawet na sekundy przed końcem, bo miałam trzy czasy i mogłam dziewczynom przekazać to co chciałam, a one skutecznie zrealizowały nasz plan. Uwierzyły, że mogą wygrać i to zrobiły.

Skład naszej drużyny:

Amelia Canert (ŁKS KK Łódź), Maja Choińska, Lena Dorr, Jagoda Jurga, Kaja Serednicka (wszystkie Basket 4Ever Ksawerów), Alicja Kołodziejczyk, Martyna Stępińska i Zuzanna Majchrzak (PTK Pabianice), Julia Michalak, Antonina Orłowska, Nikola Pawlak (KS Kutno), Wiktoria Nawrocka (MUKS Widzew), Weronika Szer (UKSBasket Aleksandrów Łódzki ). Trener - Sylwia Wieczorek (MUKS Widzew). Asystent trenera - Patryk Dembowski - (Basket 4Ever Ksawerów), fizjoterapeuta - Sonia Bałwas.

ą