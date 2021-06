Kradzież, szantaż i ośmieszanie w sieci. Cyberataki to już codzienność (ROZMOWA)

Włamywanie się na konta w mediach społecznościowych, wykradanie maili, też polityków z pierwszych stron gazet. W ostatnich dniach głośno jest o cyberprzestępcach, którzy szaleją w sieci. Czym jest cyberatak?

- To wszelkiego rodzaju akty wymierzone przeciwko bezpieczeństwu informacji, przeciwko bezpieczeństwu finansów, energetycznemu, które są wykonane za pomocą kanałów przestrzeni cybernetycznej: w Internecie, w sieci telekomunikacyjnej, za pomocą wiadomości w mediach społecznościowych. Bardzo szeroko należy patrzeć na cyberatak, bo może to dotyczyć sprzętu np. komputera, Internetu, łącza. Może to być też atak w przestrzeni informacyjnej czy zalewanie nas fałszywymi wiadomościami - fake newsami ale i ukrywania pewnych informacji. Przykrywanie informacji prawdziwej, fałszywą.

Cyberataki są przeprowadzane zawsze w jakimś celu: korzyść finansowa, szantaż, sabotaż, oszustwo.

- Motywacja po stronie atakujących jest z pewnością taka, że chcą na tym ataku skorzystać, najczęściej finansowo. Często też atakującym zależy na tym, żeby sparaliżować funkcjonowanie jakiegoś podmiotu, człowieka czy nawet państwa, wpłynąć na jakieś ważne przemiany czy zmiany - np. w kwestii wyborów państwowych. Cyberatakiem można też wpłynąć na społeczeństwo kształtując pewne myśli, podejście do kluczowych kwestii, zmieniając fakty, informacje, profilując odpowiednio odbiorców.