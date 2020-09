Kręcą w Łodzi kryminał Katarzyny Bondy. Powieść "Lampiony" ma być serialem pt. „Żywioły Saszy - ogień” w telewizji TVN

Kręcą "Lampiony" - kryminał Katarzyny Bondy o Łodzi

„Żywioły Saszy - ogień” to siedmioodcinkowa ekranizacja książki Katarzyny Bondy pod tytułem „Lampiony”, której akcja rozgrywa się w Łodzi. Kryminalną historię rozpoczyna czteroczęściową opowieść o zbrodniach popełnianych zgodnie z czterema żywiołami: ogniem (”Lampiony”), powietrzem („Pochłaniacz”), wodą („Czerwony pająk”) i ziemią („Okularnik”). Wszystkie cztery łączy postać głównej bohaterki - Saszy Załuskiej, profilerki, która po wielu latach spędzonych na nauce profilowania w Wielkiej Brytanii wraca do Polski, do rodzinnego Gdańska. Szybko dostaje swoje pierwsze zadanie: ma pomóc łódzkiej policji złapać seryjnego podpalacza.