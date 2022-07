Kriokomora w Miejskim Centrum Medycznym na Widzewie w Łodzi. Będzie chłodzić pacjentów do minus 100 stopni

Kriokomora składa się z dwóch części: przedsionka z temperaturą minus 50 stopni Celsjusza, w którym organizmu przyzwyczaja się do chłodu, oraz właściwej kapsuły, w której temperatura spada do minus 100 stopni. Jednocześnie z kriokomory będzie mogło korzystać od trzech do pięciu osób. Zabieg w kapsule trwać będzie około dwóch minut.

- Jego działanie jest nieocenione. Stymuluje układ krążenia, wspaniale sprawdza się u osób z chorobami neurologicznymi, reumatologicznymi czy ortopedycznymi - podkreśla Elżbieta Junczyk, dyrektor MCM Widzew.

Pierwsi pacjenci schłodzą się we wrześniu. Fizjoterapeuci przychodni szkolą się na razie z obsługi kriokomory. Zabiegi mają zlecanie przez lekarza w ramach NFZ mają być dla pacjentów bezpłatne. Ale będzie też możliwość komercyjnej rehabilitacji w kriokokomorze.

Urządzenie zostało zakupione ze środków przychodni, kosztowało 200 tys. zł, kolejne 60 tys. zł kosztowało przystosowanie pomieszczeń.