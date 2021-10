"Król bananów" skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu na pięć lat i na zapłatę 10 mln zł na rzecz spółki Cargosped

Robert Karwowski: - Kawałek życia na to poświęciłem

Wyrok ten to efekt aktu oskarżenia, jaki do sądu skierował Robert Karwowski, współwłaściciel firmy Cargosped. Utrzymuje on, że w wyniku tej sprawy Cargosped stracił od 15 do 20 mln zł.

- Po 17 latach od popełnienia przestępstwa i po ośmiu latach procesu sąd wskazał winnego i go ukarał. Kawałek życia na to poświęciłem, ale warto było dochodzić sprawiedliwości – podkreśla Robert Karwowski.

Tymczasem obrońcy Artura T. zapowiadają, że odwołają się od wyroku.